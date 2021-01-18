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Новости

Xiaomi улучшила работу Mi 11 — больше нет шума и перезагрузок

Похоже, что смартфон Xiaomi Mi 11 всё-таки избавился от «детских болезней». Как сообщается, свежее обновление под номером 12.0.17.0.RKBCNXM решает ряд проблем. Оно «весит» 143 МБ, но при этом устраняет все основные недоработки.

Список исправлений включает в себя:

  • Устранение проблемы с шумом при выключенном экране смартфона;
  • Приложения больше не зависают из-за неправильного распределения памяти;
  • Улучшено изображение, в том числе по бокам экрана;
  • Оптимизирована работы отдельных программ;
  • Устранена проблема с 65-ваттным зарядным устройством, из-за чего происходила перезагрузка смартфона.

Скачивание обновления происходит в штатном порядке через систему обновления MIUI.

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Источник:
Igeekphone
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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