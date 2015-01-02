Рендеры Xiaomi Mi 11 Pro показывают массивные основные камеры

Еще в прошлом месяце компания Xiaomi анонсировала смартфон Mi 11, который сегодня вышел в продажу с неплохими результатами. А сегодня в сети появилось изображение другого смартфона из этого же модельного ряда – теперь с приставкой Pro. Удивляться не чему, так как это было бы логично, смотря на модельный ряд Mi 10 и Mi 10 Pro.

Если верить просочившимся в сети изображениям, то задний блок камер существенно отличается от такого же элемента модели Mi 11. Модель с приставкой Pro наделена четырьмя камерами, одна из которых имеет перископический зум, о чем свидетельствует надпись «120x». Видимо, разработчики задались целью создать цифровой зум, не меньше, чем у модели Mi 10 Ultra.

Еще стоит отметить наличие в этом же блоке сверхширокого объектива с фокусным расстоянием 12 мм. Другой оптический модуль должен получить разрешение 108 МП. Изображений передней панели нет. Но если верить слухам, то аппарат получит тот же дисплей, что и Mi 11, с диагональю 6,81 дюйм, с изогнутыми боковыми гранями, а также разрешением 1440×3200. Также из предположений наличествует частота обновления дисплея в 120 Гц, пиковая яркость в 1500 нит и чипсет Snapdragon 888.