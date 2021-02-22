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Новости

Вот сколько может стоить Xiaomi Mi 11 в России

В Европе стартовали продажи флагмана Xiaomi Mi 11. Таким образом, это больше не китайский эксклюзив.

Новинка доступна в Испании по цене 749 евро за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти и 799 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Предлагаются два цвета голубой и тёмно-серый. В других регионах старт продаж будет в ближайшие дни.

  • Xiaomi Mi 11

Что касается России, то компания «Румиком», которая является неофициальным ретейлером Xiaomi, говорит о цене 59 990 рублей за версию 8/128 ГБ вне зависимости от цвета. А вот китайские версии стоят дешевле — от 41 990 до 52 990 рублей.

  • Xiaomi Mi 11

Само собой, официальный прайс наверняка будет выше, однако примерно сориентироваться уже можно.

  • Xiaomi Mi 11

Что касается спецификаций, то новинка получит 108-мегапиксельную тройную основную камеру и 6,81-дюймовый экран AMOLED разрешением WQHD+ с частотой обновления изображения 120 Гц. Внутри будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 4600 мА·ч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки, а так функцией пауэрбанка.

В качестве ОС заявлена оболочка MIUI 12 с обновлением до 12.5.

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Источник:
Xiaomi
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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