Стали известны характеристики и цены Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Pro+

Ресурс GizmoChina опубликовал подробные характеристики и цены смартфонов Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Pro+. И хоть это не официальные данные, но они могут подтвердиться уже сегодня, во время анонса международной версии Xiaomi Mi 11.

Итак, Xiaomi Mi 11 Pro приписывают 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Внутри будет установлен процессор Snapdragon 888. Основная камера получит модуль на 50 МП (Samsung GN2) с оптической стабилизацией изображения, 48-мегапиксельный Sony IMX586/598 и ещё один 48-мегапиксельный Sony IMX586 с 5-кратным оптическим зумом и 120-кратным гибридным увеличением. Фронтальная камера будет 20-мегапиксельной.

Заявлена батарея на 5000 мА•ч с проводной зарядкой на 67 Вт и беспроводной той же мощности. Есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, ИК-порт и динамики Harman/Kardon. Помимо этого, обещан сканер отпечатка пальца в экране и NFC. Цена стартует от 775 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти до 835 долларов за модель на 12/256 ГБ памяти.

Xiaomi Mi 11 Pro + будет почти копией предыдущей модели. При этом он получит 10-кратное оптическое увеличение и дополнительный фотомодуль на 12 МП с двукратным зумом. Ёмкость батареи также составит 5000 мА•ч, но при это он будет поддерживать 120-ваттную проводную и 67-ваттную беспроводную зарядку. Также говорится о защите IP68.

Цены составят 865 и 930 долларов за версии с 8/256 и 12/256 ГБ памяти соответственно.