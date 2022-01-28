Xiaomi готовит доступный телевизор — Redmi Smart TV X43

Компания Xiaomi представила новую модель телевизора серии Redmi Smart TV X. В прошлом году уже были представлены версии на 50, 55 и 65 дюймов, теперь появилась и версия на 43 дюйма. Модель называется Redmi Smart TV X43.

Как ожидается, новинку покажут в Индии вместе со смартфоном Redmi Note 11S и браслетом Redmi Smart Band Pro.

Телевизор получит разрешение 4K и станет поддерживать расширенный динамический диапазон HDR, а также Dolby Vision. Он будет работать под управлением последней версии PatchWall и оснащен динамиками мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio.

Цена и дата релиза не сообщаются, но Redmi Smart TV X50 в настоящее время продается в Индии за 500 долларов. Новая модель будет, скорее всего, дешевле.

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.