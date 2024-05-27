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Обзор аксессуаров COMMO для iPhone: чехол, зарядка и повербанк

Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 16:18

Привет!

Сегодня будет весьма необычный текст, который изначально планировался как подборка с отличными аксессуарами для айфона. Однако в процессе он трансформировался в обзор благодаря моему огромному желанию рассказать как можно больше о бренде COMMO.

Что за бренд COMMO?

COMMO — бренд Яндекса, который был официально запущен весной 2022 года. С самого начала компания начала выпускать различные аксессуары для популярных устройств, в основном для iPhone и Samsung. Кроме того, в ассортименте COMMO есть универсальные гаджеты, которые подходят для любых устройств, такие как повербанки, зарядные блоки и многое другое.

Качественный чехол на iPhone

чехол COMMO на iPhone

Долгое время я пользовался оригинальными чехлами от Apple, которые сразу покупал вместе с новым айфоном. Всегда считал, что если покупаешь смартфон за приличные деньги, то и на его защиту жалеть средств не стоит. Более того, я довольно скептически отношусь к подделкам с «яблочком» и другому ноунейм хламу. К счастью, сейчас есть большой выбор качественных чехлов от приличных брендов, и можно подобрать достойную альтернативу, которая не уступает аксессуарам от Apple, а в некоторых аспектах даже превосходит их. Одним из таких брендов стал COMMO.

чехол COMMO на iPhone

Мне очень импонирует, что Яндекс разрабатывает уникальный дизайн упаковок, а не старается копировать кого-либо. Прозрачный пластик сверху и плотный картон снаружи — приятная и достойная упаковка.

Впервые я попробовал чехлы от COMMO в 2022 году. Тогда у меня уже полопался оригинальный чехол от Apple, и я решил, что отдавать каждый раз за расходный материал много тысяч рублей, сомнительное удовольствие и поэтому купил чехол COMMO из любопытства — и не прогадал.

чехол COMMO на iPhone
MagSafe на месте. Работает как с кошельками, так и с другими аксессуарами. Держит плотно.

Материал чехлов COMMO выполнен из высококачественного силикона с софтач покрытием, ощущается на уровне оригинала, разве что яблока сзади нет. К тому же он приятен на ощупь и не скользит в руках. Единственный минус — когда достаёшь телефон из кармана, чехол буквально выворачивает всё его содержимое. В остальном все разъёмы и вырезы подогнаны идеально, а кнопки нажимаются мягко и чётко.

чехол COMMO на iPhone
чехол COMMO на iPhone
чехол COMMO на iPhone

Силиконовый чехол от COMMO отличается повышенной долговечностью. По моему опыту, он не лопается по бокам при падении, что до сих пор является огромной проблемой у чехлов Apple.

чехол COMMO на iPhone

Поэтому, когда у меня спрашивают: «Какой чехол купить на iPhone?», я всегда отвечаю: «Смотри COMMO». Давно рекомендую их всем и сам покупаю. Единственное, чего не хватает, так это анимации при надевании чехла на телефон. Но это не критично и никак не сказывается на его свойствах.

Купить чехол можно на Яндекс Маркете за 1300 рублей. В итоге получаем приятный аксессуар по адекватной цене.

Зарядный блок COMMO на 65 Вт

Представьте ситуацию: спешишь выйти из дома, а часы разряжены, телефон почти на нуле, но зарядить каждое устройство можно только в отдельной розетке. Звучит знакомо? Мне, к сожалению, да, но проблема легко решается GaN-зарядкой для подзарядки трёх устройств одновременно.

Зарядный блок COMMO на 65 Вт
Упаковка — моё почтение.

В моём случае выбор пал на Commo Multi Charger мощностью 65 Вт. У зарядного блока два порта USB-C для зарядки моего iPhone и Apple Watch, а также третий, всем знакомый USB-A.

Зарядный блок COMMO на 65 Вт

Распределение мощности при одновременной зарядке:

  • USB-C + USB-C — 30 Вт + 30 Вт
  • USB-C + USB-A — 45 Вт + 18 Вт
  • USB-C + USB-C + USB-A — 30 Вт + 18 Вт + 18 Вт

Если раньше мне приходилось возить с собой два адаптера для зарядки телефона и ноутбука, то теперь всё умещается в один. Он настолько компактный и лёгкий, что легко помещается в поясную сумку.

Зарядный блок COMMO на 65 Вт

Дизайн устройства приятный, а при подключении к сети загорается белый световой индикатор.

Цена за зарядный блок вполне доступная и полностью оправдывает себя. Розетки освободит и позволит заряжать сразу несколько гаджетов. Версия на 65 Вт (как у меня), стоит около 2 000 рублей. Есть также модели на 35, 45 и даже 100 Вт.

Повербанк COMMO Aeon на 30000 мАч

COMMO Aeon на 30000 мАч

Ещё один аксессуар, который практически постоянно у меня с собой, — серо-зелёный «кирпич», а именно пауэрбанк COMMO Aeon на 30 000 мАч. Зачем так много? Всё просто: чтобы срочно зарядить ноутбук, если я нахожусь в пути, а также телефон, часы, наушники и даже Nintendo Switch.

COMMO Aeon на 30000 мАч
COMMO Aeon на 30000 мАч

Он достаточно увесистый (около 500 грамм), но всё сводится к двум деталям: внешнему виду и удобству.

COMMO Aeon на 30000 мАч

Дизайн минималистичный, выполнен из матового пластика с софттачем. Сбоку находятся 4 светодиодных индикатора и кнопка для включения. Спереди — 3 порта USB (1x USB Type-A, 2x USB Type-C).

COMMO Aeon на 30000 мАч
COMMO Aeon на 30000 мАч

Вес COMMO Aeon на 30 000 мАч явно не его сильное место, но зато он обеспечивает быструю скорость зарядки и подзарядки. Время — наше всё.

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Несмотря на то, что COMMO Aeon поддерживает одновременную зарядку трёх устройств, лучше заряжать свои гаджеты по очереди, если вы куда-то спешите. Если спешки нет, можно заряжать одновременно два устройства, но имейте в виду, что скорость зарядки будет значительно ниже.

В итоге можно около 9 раз полноценно зарядить iPhone 15 Pro, более 30 раз — AirPods 3 (обзор) и около 8 раз — Nintendo Switch.

COMMO Aeon на 30000 мАч
Комплектный кабель достаточно короткий, всего полметра.

Комплектной зарядки в комплекте нет, поэтому для подзарядки повербанка подходит любой зарядный блок мощностью 45 Вт и выше с поддержкой PD 3.0. Благодаря поддержке быстрой зарядки, не придётся ждать вечность для его восполнения.

COMMO Aeon на 30000 мАч
Зарядка включается автоматически. Достаточно вставить кабель в устройство.

Таскать такой «кирпич» в рюкзаке каждый день — сомнительное удовольствие, а вот брать с собой в машину, в дальние поездки или на дачу, чтобы сидеть в гамаке и заряжать телефон, — самое то.

Стоит он не много и не мало — около 4500 рублей. Также есть более доступные варианты COMMO Aeon с меньшими ёмкостями.

Итого

Аксессуары COMMO постоянно развиваются с момента своего появления и в данном обзоре представлена лишь их малая часть. Радует, что все детали устройств продуманы до мелочей, с интересным и приятным неперегруженным дизайном. Даже упаковка, хотя её можно рассматривать как второстепенный элемент, выступает как отдельное произведение искусства: с выпуклыми элементами и приятным на ощупь покрытием. Она также превращается в подарок, который можно дарить кому угодно.

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Источник:
The GEEK
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Техногик и главред The GEEK. Веду TG-канал: t.me/BDGEEK
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