Обзор аксессуаров COMMO для iPhone: чехол, зарядка и повербанк

Привет!

Сегодня будет весьма необычный текст, который изначально планировался как подборка с отличными аксессуарами для айфона. Однако в процессе он трансформировался в обзор благодаря моему огромному желанию рассказать как можно больше о бренде COMMO.

Что за бренд COMMO?

COMMO — бренд Яндекса, который был официально запущен весной 2022 года. С самого начала компания начала выпускать различные аксессуары для популярных устройств, в основном для iPhone и Samsung. Кроме того, в ассортименте COMMO есть универсальные гаджеты, которые подходят для любых устройств, такие как повербанки, зарядные блоки и многое другое.

Качественный чехол на iPhone

Долгое время я пользовался оригинальными чехлами от Apple, которые сразу покупал вместе с новым айфоном. Всегда считал, что если покупаешь смартфон за приличные деньги, то и на его защиту жалеть средств не стоит. Более того, я довольно скептически отношусь к подделкам с «яблочком» и другому ноунейм хламу. К счастью, сейчас есть большой выбор качественных чехлов от приличных брендов, и можно подобрать достойную альтернативу, которая не уступает аксессуарам от Apple, а в некоторых аспектах даже превосходит их. Одним из таких брендов стал COMMO.

Мне очень импонирует, что Яндекс разрабатывает уникальный дизайн упаковок, а не старается копировать кого-либо. Прозрачный пластик сверху и плотный картон снаружи — приятная и достойная упаковка.

Впервые я попробовал чехлы от COMMO в 2022 году. Тогда у меня уже полопался оригинальный чехол от Apple, и я решил, что отдавать каждый раз за расходный материал много тысяч рублей, сомнительное удовольствие и поэтому купил чехол COMMO из любопытства — и не прогадал.

MagSafe на месте. Работает как с кошельками, так и с другими аксессуарами. Держит плотно.

Материал чехлов COMMO выполнен из высококачественного силикона с софтач покрытием, ощущается на уровне оригинала, разве что яблока сзади нет. К тому же он приятен на ощупь и не скользит в руках. Единственный минус — когда достаёшь телефон из кармана, чехол буквально выворачивает всё его содержимое. В остальном все разъёмы и вырезы подогнаны идеально, а кнопки нажимаются мягко и чётко.

Силиконовый чехол от COMMO отличается повышенной долговечностью. По моему опыту, он не лопается по бокам при падении, что до сих пор является огромной проблемой у чехлов Apple.

Поэтому, когда у меня спрашивают: «Какой чехол купить на iPhone?», я всегда отвечаю: «Смотри COMMO». Давно рекомендую их всем и сам покупаю. Единственное, чего не хватает, так это анимации при надевании чехла на телефон. Но это не критично и никак не сказывается на его свойствах.

Купить чехол можно на Яндекс Маркете за 1300 рублей. В итоге получаем приятный аксессуар по адекватной цене.

Зарядный блок COMMO на 65 Вт

Представьте ситуацию: спешишь выйти из дома, а часы разряжены, телефон почти на нуле, но зарядить каждое устройство можно только в отдельной розетке. Звучит знакомо? Мне, к сожалению, да, но проблема легко решается GaN-зарядкой для подзарядки трёх устройств одновременно.

Упаковка — моё почтение.

В моём случае выбор пал на Commo Multi Charger мощностью 65 Вт. У зарядного блока два порта USB-C для зарядки моего iPhone и Apple Watch, а также третий, всем знакомый USB-A.

Распределение мощности при одновременной зарядке:

USB-C + USB-C — 30 Вт + 30 Вт

USB-C + USB-A — 45 Вт + 18 Вт

USB-C + USB-C + USB-A — 30 Вт + 18 Вт + 18 Вт

Если раньше мне приходилось возить с собой два адаптера для зарядки телефона и ноутбука, то теперь всё умещается в один. Он настолько компактный и лёгкий, что легко помещается в поясную сумку.

Дизайн устройства приятный, а при подключении к сети загорается белый световой индикатор.

Цена за зарядный блок вполне доступная и полностью оправдывает себя. Розетки освободит и позволит заряжать сразу несколько гаджетов. Версия на 65 Вт (как у меня), стоит около 2 000 рублей. Есть также модели на 35, 45 и даже 100 Вт.

Повербанк COMMO Aeon на 30000 мАч

Ещё один аксессуар, который практически постоянно у меня с собой, — серо-зелёный «кирпич», а именно пауэрбанк COMMO Aeon на 30 000 мАч. Зачем так много? Всё просто: чтобы срочно зарядить ноутбук, если я нахожусь в пути, а также телефон, часы, наушники и даже Nintendo Switch.

Он достаточно увесистый (около 500 грамм), но всё сводится к двум деталям: внешнему виду и удобству.

Дизайн минималистичный, выполнен из матового пластика с софттачем. Сбоку находятся 4 светодиодных индикатора и кнопка для включения. Спереди — 3 порта USB (1x USB Type-A, 2x USB Type-C).

Вес COMMO Aeon на 30 000 мАч явно не его сильное место, но зато он обеспечивает быструю скорость зарядки и подзарядки. Время — наше всё.

Реклама

Несмотря на то, что COMMO Aeon поддерживает одновременную зарядку трёх устройств, лучше заряжать свои гаджеты по очереди, если вы куда-то спешите. Если спешки нет, можно заряжать одновременно два устройства, но имейте в виду, что скорость зарядки будет значительно ниже.

В итоге можно около 9 раз полноценно зарядить iPhone 15 Pro, более 30 раз — AirPods 3 (обзор) и около 8 раз — Nintendo Switch.

Комплектный кабель достаточно короткий, всего полметра.

Комплектной зарядки в комплекте нет, поэтому для подзарядки повербанка подходит любой зарядный блок мощностью 45 Вт и выше с поддержкой PD 3.0. Благодаря поддержке быстрой зарядки, не придётся ждать вечность для его восполнения.

Зарядка включается автоматически. Достаточно вставить кабель в устройство.

Таскать такой «кирпич» в рюкзаке каждый день — сомнительное удовольствие, а вот брать с собой в машину, в дальние поездки или на дачу, чтобы сидеть в гамаке и заряжать телефон, — самое то.

Стоит он не много и не мало — около 4500 рублей. Также есть более доступные варианты COMMO Aeon с меньшими ёмкостями.

Итого

Аксессуары COMMO постоянно развиваются с момента своего появления и в данном обзоре представлена лишь их малая часть. Радует, что все детали устройств продуманы до мелочей, с интересным и приятным неперегруженным дизайном. Даже упаковка, хотя её можно рассматривать как второстепенный элемент, выступает как отдельное произведение искусства: с выпуклыми элементами и приятным на ощупь покрытием. Она также превращается в подарок, который можно дарить кому угодно.