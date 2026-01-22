Xiaomi готовит планшет с 69 днями без розетки и функцией пауэрбанка

Президент Xiaomi Лу Вейбинг досрочно раскрыл ключевые характеристики нового планшета Redmi Pad 2 Pro. Главный акцент сделан на автономности: устройство получило аккумулятор ёмкостью 12 000 мА·ч.

По заявлению компании, планшет способен проработать до 69 дней в режиме ожидания и несколько дней при активном использовании. Также заявлена поддержка проводной обратной зарядки мощностью до 27 Вт — Redmi Pad 2 Pro можно использовать как пауэрбанк для других устройств.

Предварительные заказы на планшет уже открыты. Официальный анонс Redmi Pad 2 Pro состоится одновременно с презентацией Turbo 5 Max, а старт продаж ожидается до конца месяца.