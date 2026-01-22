Xiaomi готовит планшет с 69 днями без розетки и функцией пауэрбанка | The GEEK
close
Новости

Xiaomi готовит планшет с 69 днями без розетки и функцией пауэрбанка

Redmi Pad 2 Pro получил аккумулятор на 12 000 мА·ч и поддержку обратной зарядки. Предварительные заказы уже открыты.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:48

Президент Xiaomi Лу Вейбинг досрочно раскрыл ключевые характеристики нового планшета Redmi Pad 2 Pro. Главный акцент сделан на автономности: устройство получило аккумулятор ёмкостью 12 000 мА·ч.

По заявлению компании, планшет способен проработать до 69 дней в режиме ожидания и несколько дней при активном использовании. Также заявлена поддержка проводной обратной зарядки мощностью до 27 Вт — Redmi Pad 2 Pro можно использовать как пауэрбанк для других устройств.

Предварительные заказы на планшет уже открыты. Официальный анонс Redmi Pad 2 Pro состоится одновременно с презентацией Turbo 5 Max, а старт продаж ожидается до конца месяца.

id·218078·20260122_0948
Xiaomi выпустила лёгкий и ультратонкий пауэрбанк с MagSafe для iPhone
Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак для продажи автомобилей
Xiaomi прекратит поддержку почти 20 смартфонов и планшетов в 2026 году
Xiaomi увеличила срок поддержки более 40 смартфонов и планшетов
Некоторые смартфоны Redmi «сломались» после обновления до HyperOS 3
Глобальный Xiaomi 17 Ultra получит серьёзный даунгрейд
Xiaomi представила Xiaomi 17 Ultra Leica Edition с физическим кольцом зума
В Умном доме Sber появилась поддержка устройств Xiaomi
Xiaomi 17 Ultra показали на рендерах за несколько дней до анонса
Характеристики, цены и рендеры глобальных Xiaomi Redmi Note 15 утекли в сеть

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры