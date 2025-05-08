Новости

Lenovo представила игровой планшет Legion Y700 Gen 4 с чипом Snapdragon 8 Elite

Поступит в продажу 20 мая.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 01:00

Lenovo представила обновлённую версию планшета Legion Y700 — модель Gen 4. Устройство сохранило компактный 8,8-дюймовый форм-фактор, но получило флагманскую начинку и улучшенный дисплей.

Новый Legion Y700 построен на чипсете Snapdragon 8 Elite и оснащён памятью LPDDR5X Ultra и UFS 4.1. Экран получил разрешение 3040×1904 пикселей, частоту 165 Гц и яркость до 600 нит. Частота отклика сенсора увеличена до 360 Гц.

Аккумулятор — 7600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 68 Вт. Для подключения предусмотрены два порта USB-C: 3.2 Gen 2 и 2.0 Type-C. Также планшет получил основную камеру на 50 Мп и фронтальную на 8 Мп.

Модель доступна в вариантах:

  • 12/256 ГБ — 3299 юаней (~39 095 рублей),
  • 16/512 ГБ — 3799 юаней (~45 020 рублей).

Пока планшет доступен в чёрной расцветке. Позже появится белая версия. Старт продаж — 20 мая, предзаказы уже открыты. Информация о международном релизе будет объявлена позже.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!
Теги: 
Источник:
Weibo
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Новые рабочие промокоды в Honkai: Star Rail на май 2025
сегодня в 16:45
Новые промокоды в «Мир танков»: бонус и инвайт-коды на май 2025
сегодня в 16:45
Новые промокоды в Genshin Impact на май 2025
сегодня в 16:45
Новые рабочие промокоды в Standoff 2 на май 2025
сегодня в 16:45
Razer выпустила подушку-наушники Clio для геймеров
сегодня в 16:06
Sony WH-1000XM6 получат складную конструкцию и чип нового поколения
сегодня в 12:52
Legion Y700 Gen 4 получил геймпад-чехол с датчиками Холла и RGB-подсветкой
сегодня в 12:37
Lenovo представила игровой планшет Legion Y700 Gen 4 с чипом Snapdragon 8 Elite
сегодня в 01:00
Realme назначила дату презентации глобальной версии GT 7
сегодня в 00:53
Яндекс открыл поиск по советским газетам времён Великой Отечественной войны
сегодня в 00:23

Обзоры на The GEEK