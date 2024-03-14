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Xiaomi готовит конкурента компактному планшету Lenovo Y700

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Вадим Майков сегодня в 13:27

Пока крупные китайские бренды решили взяться за выпуск планшетов с большими экранами, Lenovo решила рискнуть и выпустила компактные модели Legion Y700 (2022) и Y700 (2023), которые нашли своего покупателя в недооцененном сегменте рынка.

Xiaomi готовит конкурента компактному планшету Lenovo Y700
Legion Y700 (2022)

Успех не остался незамеченным для Xiaomi, которая согласно источнику Digital Chat Station, уже работает над конкурентным продуктом. Предположительно, этот новый планшет будет анонсирован вместе с еще одним значимым продуктом Xiaomi – первым в мире OLED-планшетом с крупным экраном и флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Презентация и анонс новых планшетов Xiaomi ожидается ближе к концу года.

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Источник:
Weibo
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