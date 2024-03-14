Xiaomi готовит конкурента компактному планшету Lenovo Y700

Пока крупные китайские бренды решили взяться за выпуск планшетов с большими экранами, Lenovo решила рискнуть и выпустила компактные модели Legion Y700 (2022) и Y700 (2023), которые нашли своего покупателя в недооцененном сегменте рынка.

Legion Y700 (2022)

Успех не остался незамеченным для Xiaomi, которая согласно источнику Digital Chat Station, уже работает над конкурентным продуктом. Предположительно, этот новый планшет будет анонсирован вместе с еще одним значимым продуктом Xiaomi – первым в мире OLED-планшетом с крупным экраном и флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Презентация и анонс новых планшетов Xiaomi ожидается ближе к концу года.