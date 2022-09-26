Xiaomi представила кондиционер, который работает при температурах от -32°C до 55°C

Компания Xiaomi представила кондиционер с длинным названием Xiaomi Mijia Air Conditioning Speed Cooling 1.5 HP и ценником в 280 долларов. Он примечателен тем, что работает в диапазоне температур от -32°C до 55°C.

Новинка рассчитана на охлаждение или обогрев помещения в 17-19 квадратных метров. Выход на режим охлаждения осуществляется за 30 секунд, на режим нагрева — за 60 секунд. Новинка при этом почти не шумит — уровень шума составляет 18 дБ. Есть поддержка голосового управления с помощью системы Xiao Ai.

Внешний блок кондиционера имеет габариты 860 x 551 x 331 мм, внутренний — 840 x 311 x 200 мм. Пока не сообщается, когда новинка может появиться на глобальном рынке.

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