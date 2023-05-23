Xiaomi показала сдвоенную фронтальную камеру Civi 3

Тизеры к грядущему Xiaomi Civi 3 появляются все больше и больше. Неудивительно, ведь до его анонса остается всего пара дней — смартфон представят уже 25 мая.

Сейчас производитель показал как будет выглядеть островок с фронтальными камерами. Предыдущая версия получила сдвоенную фронталку, чтобы стать немного похожей на Dynamic Island в iPhone 14 Pro.

Предполагается, что оба сенсора 32-мегапиксельные Samsung S5K3D2. У одного угол захвата 78 градусов, у другого — 100 градусов. Оба модуля смогут записывать видео в формате 4K.

Посмотреть еще больше пресс-изображений смартфона можно тут.