Браслет Xiaomi Band 7 Pro получит функцию Always On Display

Завтра Xiaomi проведет крупное мероприятие, на котором представит линейку смартфонов Xiaomi 12S и другие новинки. Среди них будет фитнес-браслет Xiaomi Band 7 Pro.

Сейчас появились тизеры, которые подтверждают наличие функции Always On Display, большого прямоугольного экрана и съемных ремешков у Band 7 Pro. Подобные крепления, кстати, Xiaomi будет использовать впервые в своих фитнес-трекерах.

Предполагается, что производитель планирует конкурировать с Huawei Watch Fit и Honor Watch ES.

Презентацию Xiaomi ждем уже завтра — 4 июля.

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