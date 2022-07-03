Раскрыты характеристики дисплея и зарядки Xiaomi 12S Pro

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь подогревает интерес к завтрашней презентации Xiaomi 12S Pro. Он опубликовал новые тизеры и рассказал о мощности экрана и быстрой зарядки смартфона.

У новинки будет 6,73-дюймовый LTPO дисплей второго поколения с разрешением 2K и усовершенствованным энергосбережением. Также сообщается о динамической интеллектуальной частоте обновления картинки от 1 до 120 Гц — это поможет продлить время автономной работы.

Про дисплей сообщаются и следующие характеристики: плотность пикселей — 522, яркость — 1500 кд/м2, глубина цвета — 10 бит.

Еще стало известно следующее: смартфон получит поддержку 50-ваттной беспроводной и 10-ваттной беспроводной обратной зарядок.

Производитель обещает быструю зарядку Xiaomi 12S Pro от 0 до 100% всего за 19 минут, на более щадящем режим этот же результат будет достигнут за 25 минут.

Xiaomi представит линейку 12S 4 июля. Всего ожидается три смартфона: базовый Xiaomi 12S, более мощный Xiaomi 12S Pro и «новая вершина в мобильной съемке» Xiaomi 12S Ultra. Ранее ожидалось, что все новинки будут оснащены топовым процессором Snapdragon 8+ Gen 1, однако, есть шансы что его получит только версия Ultra.

Ждем презентацию.

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