Объявлены российские цены Xbox Series X и Series S

Microsoft объявила официальные цены консолей следующего поколения, в том числе для российского рынка. В США версия Xbox Series X обойдётся в $499, а более простая версия в виде Xbox Series S – $299. Европейские цены аналогичные – €499 и €299.

Наконец-то для России цены будут на более приемлемом уровне. Так Xbox Series X будет предлагаться за 45 590 рублей, а портативный Xbox Series S в несколько раз дешевле – 26 990 рублей. Оформить предзаказ на консоль можно будет с 22 сентября.

Ещё приятной новостью станет запуск программы Xbox All Access. С её помощи консоль можно будет брать в лизинг за определённую ежемесячную плату. Появится программа в России – неизвестно.

Xbox Series S и Xbox Series X появится в магазинах по всему миру с 10 ноября.