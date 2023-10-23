Xiaomi 14 и 14 Pro на HyperOS протестировали в Geekbench

Флагманскую серию смартфонов Xiaomi 14 презентуют уже на этой неделе. Накануне официального релиза Xiaomi 14 и 14 Pro заметили в Geekbench.

Согласно представленной информации, смартфоны показали следующие результаты:

Xiaomi 14 (23127PN0CC) – 1698 в одноядерном тесте, 6260 в многоядерном тесте

Xiaomi 14 Pro (23116PN5BC) – 2150 в одноядерном тесте, 6892 в многоядерном тесте

При этом Xiaomi 14 тестировался на платформе Geekbench 5, в то время как Xiaomi 14 Pro – на Geekbench 6, поэтому результаты нельзя сравнивать друг с другом. Тем не менее Xiaomi 14 улучшил оба показателя на 5% и 20% соответственно по сравнению с предшественником Xiaomi 13. Точно так же Xiaomi 14 Pro примерно на 20% превосходит Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro станут первыми в линейке смартфонами с новой операционной системой HyperOS, которая пришла на замену MIUI.