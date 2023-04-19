Все версии Xiaomi 13 Ultra раскупили в первый день предзаказов

Xiaomi 13 Ultra раскупили по предзаказам. Сейчас все версии камерофона и комплект аксессуаров для фотосъемки оказались распроданы. Запуск состоялся вчера в официальном магазине Xiaomi на JD.com.

О количестве продаж в первый день производитель пока не отчитался. Но президент Xiaomi Лу Вейбинг уже сообщил, что производство флагмана запущено усиленными темпами, чтобы удовлетворить весь спрос.

Xiaomi 13 Ultra представили только вчера, полноценные продажи должны были начаться 21 апреля. Почитать подробности о смартфоне можно тут.