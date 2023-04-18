Xiaomi представила флагманский Xiaomi 13 Ultra с 4 камерами по 50 Мп

Xiaomi представила свой флагманский Xiaomi 13 Ultra. Камерофон получил 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX989 с переменной светосилой и три объектива Sony IMX858 тоже по 50 Мп.

Камерофон получил 6,73-дюймовый AMOLED дисплей от TCL с разрешением QHD+ и рекордной пиковой яркостью 2600 нит, для сравнения, iPhone 14 Pro Max может достигать всего 2300 нит. Частота обновления экрана 1-120 Гц, есть также HDR10+ и ШИМ 1920 Гц. Процессором служит Snapdragon 8 Gen 2.

Емкость батареи стандартные 5000 мАч + поддержка 90-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядок. В смартфоне есть дополнительные чипы Surge P2 и G1, которые отвечают за повышение энергоэффективности смартфона. Производитель обещает до полутора суток при полном заряде, а также около часа автономной работы и 12 минут в режиме разговора при оставленных 1%.

Помимо четырех мощных модулей камеры по 50 Мп, камерофон получил «уличный» режим Leica Street Mode, который запускает камеру не дольше чем 0,8 секунды и ставит диафрагму в положение f/4,0. Также к 13 Ultra можно докупить специальный чехол, который визуально превратит устройства в «мыльницу» от Leica.

Также есть защитное стекло Gorilla Glass Victus, Bluetooth 5.3, GPS, поддержка 5G, порт USB 3.2, NFC, Android 13 из коробки и MIUI 14.

Стоимость Xiaomi 13 Ultra в зависимости от конфигураций следующая:

8/256 ГБ — 5999 юаней ($871);

16/512 ГБ — 6499 юаней ($943);

16/1 ТБ — 7299 юаней ($1060).

Продажи в Китае стартуют 21 апреля, позже выйдет и глобальная версия.