Xiaomi 13 Ultra в белом цвете показали на подробных рендерах

Популярный инсайдер OnLeaks показал новые рендеры грядущего Xiaomi 13 Ultra. Дизайн флагмана таким и предполагался — огромный, выпирающий блок камеры, скругленные края и металлические грани.

Предполагается, что габариты Xiaomi 13 Ultra составят 163,18 × 74,64 × 9,57 мм.

Представят новинку уже 18 апреля. По слухам, флагман получит 6,7-дюймовый AMOLED 2K дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором послужит Snapdragon 8 Gen 2, емкость аккумулятора составит 4900 мАч + поддержка 90-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядок. Основной камере приписывают 4 модуля по 50 Мп, главным из которых будет сенсор Sony IMX989.

Стоимость Xiaomi 13 Ultra будет стартовать с 6299 китайских юаней (около $915).