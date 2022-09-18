Xiaomi 13 Pro появился на живом фото с включенным дисплеем. На изображении прототип с кодовым названием nuwa.

Сообщается, что смартфон уже прошел стадию инженерного образца и полностью финализирован.

Изображение подтверждает, что Xiaomi 13 Pro получит 12 Гб оперативной памяти и процессор, работающим на частоте 3,0 ГГц. Предполагается, что Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro будут одними из первых смартфонов на новейшем Snapdragon 8 Gen 2.

Также видно, что смартфон будет работать с предустановленной MIUI 14 и под управлением Android 13.

Анонс линейки Xiaomi 13 ожидается в ноябре.

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