Xiaomi 13 Pro получит три датчика камеры по 50 Мп

Популярный инсайдер Digital Chat Station опубликовал в китайской соцсети Weibo новую информацию о линейке Xiaomi 13. Его официальный анонс должен состояться в ноябре 2022 года.

Сообщается, что у Xiaomi 13 Lite будет два датчика камеры по 50 Мп, а у Xiaomi 13 и 13 Pro — три модуля по 50 Мп.

Помимо этого, Xiaomi 13 получит изогнутый 6,36-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. У Pro-версии будет 6,7-дюймовый AMOLED дисплей Samsung E6, разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Оба смартфона будут работать на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 2.

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