Xiaomi 13 обгонит iPhone 14 Pro Max по процессору и графике

В социальной сети Weibo появились новые данные насчёт Xiaomi 13. Как заявил Лу Вейбинг, президент китайского подразделения Xiaomi China, графическая подсистема SoC Snapdragon 8 Gen 2 опережает аналог из Apple A16, который используется в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Заявлено превосходство в 42%, хотя неясно, в каком из режимов.

В многоядерном процессорном тестировании Snapdragon 8 Gen 2 опережает Apple A16 на 37%, однако тоже пока неизвестно, какие именно тестовые методики использовались.

Также новые смартфоны получат оперативную память LPDDR5X со скоростью до 8533 Мбит/с, что на треть быстрее предыдущего поколения. В качестве постоянной памяти заявлены накопители стандарта UFS 4.0 со скоростью 3,5 ГБ/с, что на 100% быстрее предыдущего поколения.

Как ожидается, новинки могут показать 9 декабря, но точной даты пока нет.