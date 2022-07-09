Появились характеристики Xiaomi 13

Популярный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о следующей флагманской линейке Xiaomi — Xiaomi 13. Напомним, что в начале этой недели китайский производитель представил серию Xiaomi 12S.

По словам Ice Universe, тринадцатая линейка получит изогнутый по бокам экран и сверхузкую рамку. Края будут одинаковые по размеру со всех четырех сторон. Дисплей наделят разрешением 2K и частой обновления экрана 120 Гц.

Xiaomi 13 и 13 Pro, так же как и 12S, будут оснащены камерами Leica. Помимо этого будут стереодинамики, многофункциональный NFC и водонепроницаемость.

Сообщается, что Xiaomi 13 и 13 Pro анонсируют в ноябре, а продажи запустят уже в декабре. Новинки будут работать на базе нового SM8550 (Snapdragon 8 Gen 2). После на этом процессоре Samsung выпустит свои Galaxy S23.

Ждем рендеры.

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