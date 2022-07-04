Представлена серия смартфонов Xiaomi 12S с камерой Leica

Компания Xiaomi на официальном мероприятии представила серию флагманских смартфонов Xiaomi 12S. В неё вошли: базовый Xiaomi 12S, продвинутый Xiaomi 12S Pro и топовый Xiaomi 12S Ultra.

Во внешнем виде Xiaomi 12S и 12S Pro похожи друг на друга, а также на серию Xiaomi 12. Модель Xiaomi 12S Ultra отличается от младших смартфонов крупным блоком камер на задней стороне.

Все три смартфона имеют чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 в паре с 8/12 ГБ, оснащаются AMOLED-экранами с частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 50 Мп и работают под управлением Android 12 с оболочкой MIUI 13.

У базового Xiaomi 12S основной датчик Sony IMX707 с OIS. Основная камера Xiaomi 12S Pro — 50-Мп сенсор Sony IMX707. Телеобъектив на 50 Мп предлагает поддержку 2-кратного оптического увеличения. Есть также 50 Мп камера с углом обзора 115°.

Во флагманском 12S Ultra главная камера — 1-дюймовый сенсор Sony IMX989. Другие две камеры в тыльном блоке по 48 Мп каждая. Есть поддержка 120-кратного цифрового зума.

Камеры всех моделей 12S настроены компанией Leica, с которой Xiaomi заключила соглашение. Кроме того, модель Ultra поддерживает запись видео Dolby Vision HDR в 4K и FullHD. Также камера может записывать видео 8K.

Задняя часть Xiaomi 12S Ultra имеет отделку под кожу, а сам корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Не обошлось и без стереодинамиков Harman Kardon.

В Xiaomi 12S Ultra также установлены фирменные процессоры Surge P1 и Surge G1, которые отвечают за контроль зарядки и мониторинг безопасности работы аккумулятора.

Стоимость серии Xiaomi 12S:

Xiaomi 12S (8+128 ГБ) — 3999 юаней (около 33 000 рублей);

Xiaomi 12S (8+256 ГБ) — 4299 юаней (около 35 900 рублей);

Xiaomi 12S (12+256 ГБ) — 4699 юаней (около 39 200 рублей);

Xiaomi 12S (12+512 ГБ) — 5199 юаней (около 43 000 рублей);

Xiaomi 12S Pro (8+128 ГБ) — 4699 юаней (около 39 200 рублей);

Xiaomi 12S Pro (8+256 ГБ) — 4999 юаней (около 41 300 рублей);

Xiaomi 12S Pro (12+256 ГБ) — 5399 юаней (около 45 300 рублей);

Xiaomi 12S Pro (12+512 ГБ) — 5899 юаней (около 49 500 рублей);

Xiaomi 12S Ultra (8+256 ГБ) — 5999 юаней (около 49 800 рублей);

Xiaomi 12S Ultra (12+256 ГБ) — 6499 юаней (около 53 900 рублей);

Xiaomi 12S Ultra (12+512 ГБ) — 6999 юаней (около 58 000 рублей).

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