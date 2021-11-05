Опубликованы качественные изображения Xiaomi 12

Китайские СМИ опубликовали свежие рендеры будущего флагмана Xiaomi 12, который должен стать первым смартфоном с новейшей платформой на базе однокристальной системы Snapdragon 898.

По данным источника, релизная версия будет очень похожа на опубликованные изображения. При этом надо отметить, что новинка выглядит копией Xiaomi Mix 4. Смартфону приписывают изогнутый экран с узкими рамками, одиночную фронтальную камеру в прорези дисплея, тройную основную камеру с перископным модулем.

Отметим, что у флагмана будет экран LTPO с частотой до 1 до 120 Гц. Ёмкость аккумулятора составит около 5000 мА•ч. Обещана беспроводная зарядка не менее 50 Вт (следствие китайских ограничений, на глобальном рынке могут быть и более мощные решения), проводная получит мощность до 120 Вт.

Другие спецификации не сообщаются, однако, как утверждают инсайдеры, Xiaomi 12 уже запустили в тестовое производство. Полномасштабное же стартует в течение ноября. Позже начнут производить Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra, они выйдут уже в 2022 году.