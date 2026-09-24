Планшеты HONOR Pad 20 и Pad 20 Pro поступили в продажу в России
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Планшеты HONOR Pad 20 и Pad 20 Pro поступили в продажу в России

Устройства оснащены аудиосистемой из 6 динамиков, есть комплектации с клавиатурой и стилусом.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:33
Планшеты HONOR Pad 20 и Pad 20 Pro поступили в продажу в России

Сегодня в России стартовали продажи планшетов HONOR Pad 20 и HONOR Pad 20 Pro. Новинки уже появились в офлайн-магазинах электроники и на маркетплейсах.

Обе версии планшета получили 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3000 × 1872, но модель HONOR Pad 20 поддерживает частоту обновления до 120 Гц, а HONOR Pad 20 Pro — 165 Гц. Яркость LCD-панели достигает до 700 нит, а плотность пикселей — 292 ppi. На выбор будет доступно две версии экрана, с классическим глянцевым или антибликовым покрытием Paperlike.

За вычислительные возможности в «прошке» отвечает чип Snapdragon 8s Gen 4, а в младшей версии Snapdragon 7 Gen 3. Ёмкость аккумулятора в обеих моделях составляет 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт. Устройства получили аудиосистему из шести динамиков и работают под управлением MagicOS 10.0 на базе Android 16.

В планшетах реализован «режим ПК», который превращает устройства в полноценный рабочий инструмент: при подключении Bluetooth-клавиатуры появляется привычный интерфейс с панелью задач и оконным управлением. Можно одновременно открывать до 15 окон, менять их размер и расположение, а также использовать мышь и горячие клавиши.

Новинки можно купить с клавиатурой и стилусом HONOR Magic-Pencil 4s в комплекте. Клавиатура получила ход клавиш 1,6 мм, а стилус поддерживает 4096 уровней давления, физическую кнопку и сменные наконечники. В сочетании с экраном HONOR Paperlike он обеспечивает ощущения письма, близкие к обычной бумаге.

В российских магазинах новинки доступны по следующим ценам:

  • HONOR Pad 20 (6+128 ГБ) с глянцевым экраном — 37 990 рублей;
  • HONOR Pad 20 (8+256 ГБ) с экраном Paperlike, клавиатурой и стилусом в комплекте — 47 990 рублей;
  • HONOR Pad 20 Pro (8+256 ГБ) с экраном Paperlike, клавиатурой и стилусом в комплекте — 54 990 рублей.
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