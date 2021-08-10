Xiaomi выпустила премиальный смартфон Xiaomi MIX 4

Сегодня на осенней презентации новых продуктов Xiaomi 2021 компания официально представила Xiaomi MIX 4 – новейшее поколение своей серии MIX.

Xiaomi MIX 4 демонстрирует полноэкранный дисплей с новейшей технологией подэкранной камеры (CUP) в комплекте с совершенно новым легким цельным керамическим корпусом. Смартфон также поддерживает технологию сверширокополосной связи UWB в дополнение к мобильной платформе на процессоре Snapdragon 888+5G, быструю проводную зарядку 120 Вт и быструю беспроводную зарядку 50 Вт.

Задняя панель смартфона выполнена из керамики, а в углу расположен массивный прямоугольный блок камер. В него входит 108-Мп основной сенсор, 8-Мп перископ с 5-кратным оптическим зумом с OIS-стабилизацией и 16-Мп широкоугольный модуль. Последний обладает формой “рыбий глаз”, который должен убирать искажение изображения.

Кроме того, Xiaomi Mi Mix 4 получил стереодинамики и NFC-модуль. На выбор будет доступно четыре конфигурации Mi Mix 4: 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ. Приобрести смартфон можно будет за 4999 ( 56 940 рублей), 5299 ( 60 355 рублей), 5799 ( 66 050 рублей) и 6299 юаней ( 71 750 рублей).

Продажи Mi Mix 4 начнутся в Китае с 16 августа в трёх цветах: черный, белый и серый. Дата европейского анонса пока неизвестна.