Обзор XDefiant: «убийца» Call of Duty или очередной провал Ubisoft?

21 мая Ubisoft выпустила бесплатный сетевой шутер XDefiant на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Некоторые игроки и СМИ называют игру «убийцей» Call of Duty. Да, сходства между ними есть, но давайте разбираться действительно ли XDefiant так хороша или же это очередной провал Ubisoft?

XDefiant

Платформа: PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Жанр: многопользовательский шутер от первого лица

Разработчик: Ubisoft San Francisco

Издатель: Ubisoft Entertainment

Дата выхода: 21 мая 2024

История разработки и релиз

Проект, прямо скажу, многострадальный. XDefiant, изначально анонсированная в июле 2021 года как Tom Clancy’s XDefiant, сразу столкнулась с негативной реакцией из-за использования имени Тома Клэнси. В ответ компания решила отказаться от этого названия, оставив лишь XDefiant, и изменила визуальный стиль игры на более серьёзный.

Разработкой игры занималась Ubisoft San Francisco, которая ранее вообще не создавала шутеры. При этом исполнительным продюсером XDefiant стал Марк Рубин, до этого работавший в студии Infinity Ward (разрабатывала Call of Duty: Modern Warfare 2).

После трёх официальных переносов и трёх лет разработки игра наконец вышла 21 мая 2024 года и сразу привлекла внимание игрового сообщества. За первые 2,5 часа после запуска в XDefiant зашли 1 миллион уникальных игроков. Через двое суток после релиза в игре было зафиксировано более 3 миллионов уникальных пользователей и около 300 000 игроков онлайн одновременно на всех платформах.

«Только не списывай точь-в-точь»

Многие пользователи и журналисты ещё со времен бета-тестов сравнивают XDefiant с Call of Duty. Да, действительно сходств между играми очень много, при чём некоторые из них буквально отсылают к тому самому мему: «— Дашь списать домашку? — Да, только не списывай точь-в-точь».

Первое, что мы видим зайдя в XDefiant — интерфейс. Он почти ничем не отличается от интерфейсов современных игр-сервисов. Забегая вперед, поиск лобби представляет собой типичный для Ubisoft подбор игроков, который я помню ещё по мультиплеерам Far Cry 3 и Assassin’s Creed, а сражения проходят в формате «6 на 6».

Основное меню / Режимы игры / Типы игры

На выбор игрокам представляются три основных режима: Безрейтинговый бой, Рейтинговые матчи (пробные) и Зона тренировки. Игрокам предлагается шесть различных типов игры:

«Приветственные игры»

«Эскорт» (сопровождение груза)

«Контроль зон» (атака/защита зон)

«Превосходство» (захват/удержание трех зон)

«Оккупация» (захват одной зоны, местоположение которой меняется)

«Экстремал» (сбор шевронов с тел убитых противников).

Да, некоторые из них уже долгие годы представлены в Call of Duty, например, «Экстремал» это аналог режима «Хищник» («Убийство подтверждено»), в котором сбор жетонов заменили на сбор шевронов.

Игра предоставляет возможность выбора персонажа из пяти разных фракций (группировок), каждая из которых соответствует определенному стилю игры (танки, медики, штурмовики или поддержка):

«Чистильщики» из The Division

«Фантомы» из Ghost Recon

«Либертад» из Far Cry 6

«Эшелон» из Splinter Cell

DedSec из Watch Dogs

Группировки

То есть XDefiant является своего рода кроссовером, объединяющим элементы различных игр Ubisoft. На данный момент для каждой фракции доступно по три персонажа. При этом персонажи DedSec изначально заблокированы и могут быть открыты либо за донат, либо после выполнения соответствующего испытания. Каждый класс обладает одной пассивной способностью, одним активным навыком и одним особым умением, которое заряжается в течение боя.

Что касается оружия, то оно одинаковое для всех персонажей и делится на классы: штурмовые винтовки, пистолеты-пулемёты, дробовики, ручные пулемёты, полуавтоматические винтовки и снайперские винтовки.

Кастомизация оружия

Взять с собой можно основное и дополнительное оружие, на каждое из которых крепится до пяти модулей, улучшающих (или ухудшающих) характеристики. Модули открываются по мере прокачки оружия, то есть количества сделанных с него фрагов. Важно, что если вы открыли модуль на одной модели оружия, то он есть только на нём и недоступен для других «пушек».

Испытания

Вот мы экипировались, выбрали персонажа и режим. Что дальше?

«А ты точно Call of Duty?»

Игровой процесс XDefiant напоминает проекты, выпущенные примерно между 2015 и 2020 годами, в том числе касаемо графической составляющей. Дизайн карт выполнен в простом стиле, где каждая поделена на три основных направления движения: справа, по центру и слева. Этот стиль карт характерен для всех игровых режимов, включая сопровождение груза, что выглядит немного странным.

Карты многоуровневые с множеством мест для укрытия, что добавляет вариативности. На них можно найти длинные коридоры для снайперских дуэлей, которые соседствуют с узкими помещениями для ближних боёв. Локации отличаются друг от друга, поэтому тактика в игре постоянно меняется.

К сожалению, мне не хватило интерактивности, в большинстве мест нет возможности разбить стекло или уничтожить врага через препятствие, прострелив его. Вероятно, XDefiant целилась на максимально низкие системные требования, чтобы игра была доступна широкой аудитории. Зато оптимизация на хорошем уровне, даже на достаточно слабом ноутбуке игру удалось запустить и комфортно поиграть без просадок FPS.

Ощущение от оружия в игре не самое лучшее — кажется, будто держишь в руках пластиковую «болванку». Независимо от выбора оружия, всё оно кажется одинаковым. Думаю, что тот кто играл в шутеры меня поймёт. Стрельба осложняется проблемами с сетевым кодом: иногда можно израсходовать целый магазин и не нанести врагу значительного урона, а иногда уничтожить противника с первых же пуль. Эта проблема очень заметна при игре со снайперской винтовкой — от выстрела до ваншота может пройти целая секунда, что для таких динамичных шутеров просто непростительно.

Игра предлагает систему фракций, но способности персонажей оказываются довольно скучными. Ультимативные способности заряжаются очень медленно и легко прерываются, что делает их практически бесполезными. Что же касается навыков, то у большинства персонажей на начальных уровней они также бесполезны, а интересными я бы назвал только «Магнитный барьер», «Огнемётный дрон» и «Блиц-щит». Остальные мне не зашли от слова совсем. Но тут каждому своё.

Монетизация в игре сконцентрирована на косметических предметах и боевом пропуске, который прокачивается очень медленно, но имеет несколько бесплатных наград. Странно, что Ubisoft не перенесла систему «киллстриков» из Call of Duty, чтобы был хоть какой-то смысл в зарабатывании очков по ходу боя. Пока единственное чем можно заниматься в игре — выполнять испытания и качать боевой пропуск.

Однако, несмотря на некоторые проблемы с сетевым кодом, в целом игровой процесс остаётся занимательным: матчи проходят быстро, есть множество карт и режимов игры. Правда ничем больше затянуть игра меня не смогла, особенно на фоне перегрузки серверов, частых вылетов якобы из-за проблем с интернетом и непрохождения урона.

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Вердикт

Присваивать XDefiant звание «убийцы» Call of Duty было бы крайне некорректно. И так считаю не только я. На Metacritic игре дали средний балл 71 из 100, в то время как пользовательские оценки оказались значительно ниже, составив всего 4,2 из 10.

По моему мнению, эта игра выглядит устаревшей, ведь её стиль, карты, механики и игровой процесс соответствуют шутерам периода 2015-2020 годов. Зачем она в 2024 году? Ну только если стать очередным F2P-шутером для поднятия денег за счет будущего доната. Но за системой монетизации контента ещё нужно следить.

Единственное, что могло бы заставить меня вернуться к XDefiant — это желание отдохнуть, наслаждаясь динамичным шутером. Но и для этого нужно «починить» сетевой код, так как от непрохождения урона никакого наслаждения нет, только желание нажать комбинацию клавиш Alt+F4. В остальном же никакой собственной изюминки в игре нет.

Смею предположить, что популярность XDefiant быстро сойдёт на нет, и в онлайн-сессиях останется лишь небольшая группа игроков, возможно, от 10 до 25 тысяч человек. Но если всё, что я написал вас не отпугнуло, тогда заходите в игру и делитесь своими впечатлениями в комментариях!

Скриншоты

Как мы играли

На PC через Ubisoft Connect в течение 7 часов.

Анатолий Почивалов 5 / 10 Оценка игры Плюсы Бесплатная игра

Динамические бои

Понятная прокачка оружия

Разнообразие карт и режимов

Малое количество доната Недостатки Проблемы с сетевым кодом

Недостаточная интерактивность карт

Одинаковые ощущения от разного оружия

Спорные способности большинства персонажей

Нет своей изюминки