Intel показала Thunderbolt 5 с возможностью подключения двух 8K-мониторов

Компания Intel анонсировала новое поколение Thunderbolt 5. Оно поддерживает сверхбыструю скорость передачи данные, а также имеет улучшенную совместимость с дисплеями будущих компьютеров Mac.

Пропускная способность Thunderbolt 5 составляет до 80 Гбит/с, такое решение позволит передавать данные в 2 два раза быстрее, по сравнению с прошлым поколением. Также появится режим с увеличенными скоростями до 120 Гбит/с для внешних мониторов, что позволит работать на Mac одновременно с двумя 8K-мониторами и частотой обновления 60 Гц.

Стоит отметить, что сейчас на рынке нет Mac с подобной поддержкой. Самый флагманский MacBook Pro умеет работать только с мониторами 6K 60 Гц.

Выход Thunderbolt 5 запланирован на 2023 год. Вероятно, тогда и появятся компьютеры Apple с соответствующей поддержкой.

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