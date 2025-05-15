Многострадальный ремейк Prince of Persia: Sands of Time получил дату выхода

Многострадальный ремейк Prince of Persia: Sands of Time выйдет в первом квартале 2026 года. Об этом сообщила Ubisoft в свежем финансовом отчете.

Игра должна была выйти еще несколько лет назад, однако процесс разработки затянулся. Сначала над проектом работало индийское подразделение, затем его передали Ubisoft Montréal.

Канадским разработчикам пришлось начать почти с чистого листа. От предыдущей версии, по сути, не осталось ничего, что можно было бы использовать. Как отмечает Insider Gaming, все было создано с нуля, включая полную переработку графики, новые анимации и механики для боя и паркура.

Согласно последнему финансовому отчету Ubisoft, релиз ремейка Prince of Persia: Sands of Time состоится до конца марта 2026 года.



