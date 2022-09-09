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Новости

На Xbox тестируют новый домашний экран

Компания Microsoft сегодня запускает тестирование новой версии пользовательского интерфейса Xbox Home. Домашний экран появился у случайно выбранных участников программы раннего доступа.

Как ожидается, экран будет меняться в несколько этапов. На первом заявлены такие изменения:

  • Появление панели Jump Back In с недавно запущенными играми;
  • Появление плиток для доступа к магазину Microsoft Store и личной библиотеке игр;
  • Поиск в верхней части экрана;
  • Изменение стилистики карточек и других данных;
  • Отображение категорий и рекомендаций;
  • Рекламная вставка с «трендовой» игрой никуда не делась.

Помимо этого, ожидается обновление и Xbox TV.

Домашний экран Xbox
Xbox TV

Официальный релиз должен состояться в 2023 году, но точной даты пока нет.

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Источник:
The Verge
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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