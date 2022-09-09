На Xbox тестируют новый домашний экран

Компания Microsoft сегодня запускает тестирование новой версии пользовательского интерфейса Xbox Home. Домашний экран появился у случайно выбранных участников программы раннего доступа.

Как ожидается, экран будет меняться в несколько этапов. На первом заявлены такие изменения:

Появление панели Jump Back In с недавно запущенными играми;

Появление плиток для доступа к магазину Microsoft Store и личной библиотеке игр;

Поиск в верхней части экрана;

Изменение стилистики карточек и других данных;

Отображение категорий и рекомендаций;

Рекламная вставка с «трендовой» игрой никуда не делась.

Помимо этого, ожидается обновление и Xbox TV.

Домашний экран Xbox Xbox TV

Официальный релиз должен состояться в 2023 году, но точной даты пока нет.

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