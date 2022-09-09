На Xbox тестируют новый домашний экран

Компания Microsoft сегодня запускает тестирование новой версии пользовательского интерфейса Xbox Home. Домашний экран появился у случайно выбранных участников программы раннего доступа.
Как ожидается, экран будет меняться в несколько этапов. На первом заявлены такие изменения:
- Появление панели Jump Back In с недавно запущенными играми;
- Появление плиток для доступа к магазину Microsoft Store и личной библиотеке игр;
- Поиск в верхней части экрана;
- Изменение стилистики карточек и других данных;
- Отображение категорий и рекомендаций;
- Рекламная вставка с «трендовой» игрой никуда не делась.
Помимо этого, ожидается обновление и Xbox TV.
Официальный релиз должен состояться в 2023 году, но точной даты пока нет.
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