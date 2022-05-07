Microsoft выпустит приставку для стриминга игр в течение года

Microsoft выпустит приставку для стриминга игр через облачный сервис Xbox Cloud. Пользователям не потребуется Xbox, новинка будет подключаться к телевизору.

Устройство может получить название Xbox Stream Box и будет похожа на обычную ТВ-приставку. С помощью нее, у покупателя будет доступ к играм из каталога Xbox Game Pass Ultimate и сервисам с фильмами и сериалами.

Ранее уже ходили слухи о подобной новинке. Теперь сообщается, что предполагаемый Xbox Stream Box выпустят в течение 12 месяцев.

Помимо этого, в течение года Xbox Cloud станет доступен на умных телевизорах от Samsung в формате приложения. В этом случае докупать приставку не нужно, играть можно будет, подключив геймпад.

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