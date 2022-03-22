Microsoft разыграет необычные геймпады и Xbox Series S в стиле Соника

Microsoft совместно с Paramount Pictures анонсировали лимитированные версии консоли Xbox Series S и мохнатые геймпады для Xbox. Новинки приурочены к выходу фильма «Соник 2 в кино».

В розничную продажу стилистические консоли и геймпады не поступят. Компании запланировали розыгрыш среди тех, кто подпишется на страницу Xbox в Твиттере и сделает репост соответствующего поста с добавлением хэштега «XboxSonic2Sweepstakes».

Принять участие в акции можно до 4 апреля 2022 года. Участник розыгрыша должен быть старше 18 лет из страны, в котором запущен сервис Xbox Live, включая Россию.

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