Выход Xbox Series X и Series S состоится 10 ноября

Инсайдер Брэд Самс опубликовал первые изображения компактной консоли Xbox Series S и её стоимость. Также он выложил отдельный ролик с новой консолью.

После него другой инсайдер под ником WalkingCat опубликовал несколько секунд из официального ролика, который по всей видимости относится к презентации Microsoft. В нём демонстрируется сравнение размера корпуса с моделью Xbox Series X.

Кроме того, информация подтвердилась источниками зарубежного издания Windows Central. По их данным обе консоли появятся в продаже 10 ноября по цене $499 за старшую версию и $299 за младшую модель. Как и ожидалось, компактная Xbox Series S лишена дисковода, а также обладает GPU в 4 терафлопса и поддерживает максимальное разрешение в 1080p.

Представители Microsoft в Твиттере Xbox косвенно подтвердили информацию в шуточной манере.

Ожидается, что до конца месяца Microsoft проведёт презентацию и расскажет о всех новинках более подробно.