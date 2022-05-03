Xbox получил геймпад в розовом цвете

Компания Microsoft представила новый беспроводной геймпад для Xbox в розовом цвете. Это последний вариант контроллера из «цветной серии». Никаких изменений функций и значительных отличий от оригинального геймпада нет.

Тыльная сторона геймпада окрашена в белый цвет, а вся лицевая часть выполнена в розовых оттенках. Как это выглядит можно понять по изображениям:

Геймпад Xbox Deep Pink уже доступен для покупки на территории США за $65 (около 4 500 рублей). Появится ли новая расцветка в других странах неизвестно.

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