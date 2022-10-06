Игроки World of Warships получат ранний доступ к подлодкам США и Германии

Lesta Games разработчик и издатель World of Warships («Мир кораблей») – представил обновление 0.11.9, в котором начнется ранний доступ к подлодкам США и Германии. Кроме того, игроков ждут Операции и специальный временный тип боя в преддверии Хэллоуина, а также изменения командиров.

Игроков ждет приуроченная к появлению подлодок операция «Волчья стая», которая позволит им узнать возможности субмарин. В основу Операции легли реальные события второй мировой войны – охота подводных лодок на конвои. Игроки будут сражаться за подводные лодки VI и VIII уровня в команде из 7 человек. Их задача — прорваться через группы боевого охранения и уничтожить вражеский конвой со стратегическим грузом до того, как он достигнет точки назначения и встретится с подкреплением. Во время операции эскадре подводных лодок будет организована поддержка с воздуха.

В рамках празднования Хэллоуина игроков ждут уже знакомые операции «Спасение Трансильвании» и «Луч во Тьме».

Наряду с появление субмарин и праздничными активностями на Хэллоуин, Обновление 0.11.9 предлагает другие улучшения, включая изменения Командиров. Некоторые их таланты и навыки были улучшены для приведения к балансу и повышения универсальности. Интерфейс раздела с командирами также претерпел изменения, предоставляя игрокам возможность просматривать доступных командиров из всех стран, независимо от того, есть ли у них корабль этой нации.

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