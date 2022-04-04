Wargaming объявила о решении покинуть Россию и Беларусь

Компания Wargaming, которая известна разработкой «World of Tanks» и «World of Warships», объявила о решении покинуть Беларусь и России.

В течение последних недель Wargaming проводила стратегический обзор деловых операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть и управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны.

Также стало известно, что с 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под управление Lesta Studio. Отмечается, что компания не связана с Wargaming и никакой выгоды от этого процесса разработчики не получат. Во многом наоборот, они ожидают понести значительные убытки в результате своего решения.

Уже сейчас Wargaming запустила процесс закрытия студии в Минске. Игры компании останутся доступными в России и Беларуси и будут под управлением новых владельцем.

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