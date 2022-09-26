В World of Tanks стартовало новое игровое событие Ваффентрагер: Наследие

Компания Lesta Games, с апреля отвечающая за операционную деятельность и поддержку проектов World of Tanks («Мир танков») на территории России и Беларуси, представил ограниченное по времени внутриигровое событие Ваффентрагер: Наследие.

С 26 сентября по 10 октября в игре World of Tanks («Мир танков») пройдет событие, в рамках которого силы Альянса вновь вступят в противостояние с грозной машиной фон Кригера.

Игроков ждет возвращение полюбившегося Ваффентрагера. В событии принимают участие две противоборствующих стороны: Blitztrager auf 110 и интернациональный отряд из шести машин. Однако, чтобы полностью пройти прогрессию, игрокам предстоит сражаться как на стороне Гончих, так и на стороне Эрмелинды.

В рамках события “Ваффентрагер. Наследие” у игроков появится возможность получить в аренду Waffenträger auf E 100 на 5 боев. Для этого необходимо закрыть прогрессию игрового события. Также игроки смогут получить ряд других ценных наград: Уникальных командиров с персональной озвучкой, бон, танковый премиум аккаунт и многое другое.

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