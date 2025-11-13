Уволенный за игру в World of Tanks на работе россиянин отсудил 580 тысяч рублей

В Череповце экономист фанерно-мебельного комбината добился восстановления на работе через суд после того, как его уволили за игру в World of Tanks на рабочем месте. Об этом сообщает издание URA.RU.

Как уточняется, мужчина работал на комбинате более 20 лет, и к его профессиональной деятельности претензий не было — он пользовался хорошей репутацией среди коллег и руководства. Но весной 2024 года его уволили после двух выговоров за использование корпоративной сети в личных целях.

В суде выяснилось, что экономист играл исключительно во время перерывов и через личный интернет, а трудовой договор не содержал запрета на компьютерные игры. Кроме того, документы об увольнении были оформлены задним числом.

Суд признал увольнение незаконным, отменил все дисциплинарные взыскания и обязал работодателя восстановить экономиста на работе, а также выплатить компенсацию в размере 580 тысяч рублей.