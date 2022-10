Lesta Games проведёт ребрендинг «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz

Lesta Games анонсировала ребрендинг игровых продуктов для ПК и мобильных устройств, которые ранее издавались компанией Wargaming.

Напомним, что с апреля 2022 года Lesta Games отвечает за всю деятельность проектов World of Tanks и World of Tanks Blitz на территории России и Беларуси. Теперь игры World of Tanks, World of Warships и World of Tanks: Blitz станут издаваться на данных рынках под названиями «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.

Также изменения коснутся лаунчера. Вместо Wargaming Game Center игроки из России и Беларуси увидят Lesta Game Center. Более того, изменятся домены — «Мир кораблей», «Мир танков» и Tanks Blitz станут доступны по следующим адресам: Korabli.su, Tanki.su и tanksblitz.ru соответственно.

Переход не затронет достижения и награды игроков. Они будут перенесены без каких-либо изменений.

Мобильный клиент Tanks Blitz появится в App Store, Google Play, в магазинах Huawei, Samsung, Xiaomi, а также в Lesta Game Center для Windows и App Store под MacOS. Ранее зарегистрированные аккаунты игроков будут действительны и активны.

