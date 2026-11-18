Rockstar Games отказалась от традиционных веб-сайтов в Grand Theft Auto VI. В отличие от GTA V, где игроки могли пользоваться поисковиком, читать новости и покупать товары через браузер, новая часть серии сосредоточится на мобильных приложениях.

Как рассказал Kotaku руководитель разработки Rockstar Роб Нельсон, команда решила сделать смартфоны главных героев основным способом взаимодействия с цифровым миром игры.

Разработчики посчитали, что привычные сайты больше не соответствуют современным привычкам пользователей. Вместо них в GTA VI появились приложения и социальные сети, через которые Джейсон и Люсия смогут взаимодействовать с окружающим миром.

Rockstar Games / Kotaku

В GTA V виртуальный интернет был полноценной частью игрового процесса. Игроки могли пользоваться поисковиком Eyefind, покупать автомобили, недвижимость и посещать десятки сатирических сайтов.

По словам Нельсона, отказ от браузера также связан с желанием сильнее вовлечь игроков в экономику открытого мира. Героям предстоит постепенно переходить от мелких ограблений к крупным преступлениям, а не просто покупать всё необходимое через интернет.

При этом Rockstar не исключает возвращения традиционных сайтов в будущих играх.