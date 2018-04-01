Windows 7 получила финальное обновление

Microsoft выпустила последнее обновление для Windows 7. Обновление KB4534310 исправляет ошибки в системе, а KB4534314 улучшает систему безопасности.

Однако со своей стороны рекомендуем понаблюдать за апдейтами. Так как после них нельзя будет исправить какие-либо ошибки и уязвимость в системе.

Начиная с 14 февраля компания объявила о прекращении поддержки Windows 7 для обычных пользователей. Для корпоративных клиентов предлагается платная поддержка и обновление безопасности.