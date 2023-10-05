Windows 12 может распространяться по подписке

Microsoft может распространять будущую Windows 12 по подписке. Первые косвенные упоминания об этом обнаружили датамайнеры в тестовых сборках.

В коде сборки нашли комментарии активные/неактивные подписки пользователя и устройства.

Таким обзорам Microsoft не будет продавать единоразовый ключ лицензии, а постоянно получать от пользователей деньги за использование системы. Более того, ОС может стать облачной.

Однако, подобную схему использует Adobe с 2023 года для своих продуктов. Впрочем, это никак не мешает пиратам создавать нелегальные копии софта.