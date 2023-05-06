Windows 11 получит поддержку виджетов

Microsoft представит новую функцию, которая позволит закреплять виджеты на рабочем столе Windows 11. Это сообщил журналист Windows Central, ссылаясь на свои источники.

Функция напоминает систему «гаджетов» в Windows 7 и по мнению компании, повысит популярность виджетов среди пользователей. Официальное объявление ожидается на конференции Build 2023, которая пройдет с 23 по 25 мая. В расписании мероприятия уже заявлена сессия, посвященная виджетам в Windows 11.

Вспомним, что с выпуском Windows 11 в 2021 году Microsoft добавила функцию «Панель виджетов», которая содержит последние новости из сервиса MSN и настраиваемое пространство с виджетами.

В прошлом году к созданию виджетов были привлечены сторонние разработчики, и сейчас для Windows 11 доступны около 13 интерактивных элементов.