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Windows 11 получит кнопку чат-бота Bing

Microsoft объявила о планах продвижения своих новых технологий через операционную систему Windows 11. Компания добавит отдельную кнопку для запуска чат-бота Bing в новом обновлении ОС.

Однако, на первом этапе не все пользователи смогут увидеть эту кнопку — доступ к ней получат только те, кто ранее получил допуск к технологии, что составляет около 1 миллиона человек.

Новая кнопка будет расположена рядом с кнопкой «Пуск». Такая политика, позволит Microsoft опередить Google, которая ранее разрешила «доверенным тестировщикам» использовать свой чат-бот Bard.

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Источник:
cnbc
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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