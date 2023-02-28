Windows 11 получит кнопку чат-бота Bing

Microsoft объявила о планах продвижения своих новых технологий через операционную систему Windows 11. Компания добавит отдельную кнопку для запуска чат-бота Bing в новом обновлении ОС.

Однако, на первом этапе не все пользователи смогут увидеть эту кнопку — доступ к ней получат только те, кто ранее получил допуск к технологии, что составляет около 1 миллиона человек.

Новая кнопка будет расположена рядом с кнопкой «Пуск». Такая политика, позволит Microsoft опередить Google, которая ранее разрешила «доверенным тестировщикам» использовать свой чат-бот Bard.