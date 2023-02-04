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Microsoft внедрила в Bing интеллектуальный чат-бот

Microsoft неожиданно внедрила новый интерфейс в свою поисковую систему Bing. Теперь вместо традиционной строки поиска, пользователи могут воспользоваться чатом с виртуальным ассистентом, который ответит на вопросы с помощью компиляции нескольких поисковых запросов.

Ассистент может выдавать краткое эссе со ссылками на источники, а также творческие задания, например, написать стихотворение или рассказ.

Bing также может вести беседу с пользователем, следуя диалогу. Однако, традиционный вывод поисковых результатов остается доступным в любой момент. Официально Microsoft не объявила о внедрении этих изменений.

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