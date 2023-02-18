Microsoft ввела ограничения на запросы к чат-боту Bing

Microsoft вводит ограничения на использование чат-бота Bing AI, который заменяет поисковую систему Bing.

Начиная с этого дня каждый пользователь сможет задать Bing AI не более 50 вопросов в день, при этом один сеанс ограничен пятью сообщениями, включая как вопросы человека, так и ответы нейросети.

По данным Microsoft, подавляющее большинство пользователей находит ответы на свои вопросы в течение сессии из пяти сообщений. Сейчас в Twitter распространяются скриншоты невежливых ответов Bing AI, которая путается в датах и обижается на пользователей.

Доступ к Bing AI остаётся ограниченным. При переходе на сайт сервиса пользователям предлагается внести свою почту в список ожидания официального запуска. При этом российским пользователям попасть в него официально не удастся.