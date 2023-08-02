Windows 11 отказывается отключаться после обновления

Многие пользователи Windows 11 столкнулись с неприятной проблемой после последнего обновления операционной системы: компьютер перестал выключаться, когда выбирается опция «Обновить и завершить работу». Вместо выключения компьютер перезагружается и возвращается в рабочее состояние.

Хотя данная проблема не является признаком аппаратной поломки, она может вызвать недовольство у пользователей. Один из бывших разработчиков Microsoft предположил, что возможной причиной может быть функция быстрого запуска, которая сохраняет некоторые данные для ускоренной загрузки Windows. Также перезагрузку компьютера может вызывать характер процесса обновления.

На данный момент Microsoft ещё не предоставил официальный ответ по данной проблеме. Возможно, исправление бага будет реализовано в следующем обновлении операционной системы.