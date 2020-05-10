Windows 10 May 2020 Update появилась на MSDN
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Новости

Windows 10 May 2020 Update появилась на MSDN

Microsoft начала подготовку к крупному обновлению для Windows 10. Уже сегодня можно загрузить официальный SDK Windows 10 May 2020 Update, сами образы уже доступны для разработчиков на официальном ресурсе компании.

  • W10

Стоит отметить, что после выхода майского обновления Windows 10 May 2020 Update для всех, его обязательную установку не будут навязывать, как это было ранее. Обновление будет доступно в центре обновления Windows. Операционная система самостоятельно не будет обновляться до тех пор, пока не закончится поддержка используемой версии.

Дата выхода была перенесена из-за найденной уязвимости нулевого дня. Новой датой стало 28 мая.

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