Windows 10 May 2020 Update появилась на MSDN

Microsoft начала подготовку к крупному обновлению для Windows 10. Уже сегодня можно загрузить официальный SDK Windows 10 May 2020 Update, сами образы уже доступны для разработчиков на официальном ресурсе компании.

Стоит отметить, что после выхода майского обновления Windows 10 May 2020 Update для всех, его обязательную установку не будут навязывать, как это было ранее. Обновление будет доступно в центре обновления Windows. Операционная система самостоятельно не будет обновляться до тех пор, пока не закончится поддержка используемой версии.

Дата выхода была перенесена из-за найденной уязвимости нулевого дня. Новой датой стало 28 мая.