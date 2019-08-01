WhatsApp получил функцию проверки фейковых новостей

Люди любят делиться новостями, и лишь единицы задумываются проверять информацию. Так и в WhatsApp, когда кто-то может прислать «фейковую» новость, которая больше похожа на правду. Но теперь WhatsApp получил функцию позволяющую бороться с «фейковыми новостями» под названием «search the web».

На каждое присланное сообщение с новостного источника, будет ставиться значок лупы, после нажатия на него запускается браузер с поиском информации в Google. Таким образом пользователь сам может проверять в каких источниках появилась новость.

Функция хоть и новая, но таким способом WhatsApp сократил себе расходы на модераторов, чтобы самостоятельно не проверять ложную информацию и уберечь себя от обвинений в рассылке дезинформации.

Пока функция доступна для текстовой информации, а вот видео или изображения проверить не получится. Обновление уже доступно в Бразилии, Италии, Ирландии, Мексике, Испании, Великобритании и США.