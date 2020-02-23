WhatsApp «урезал» функционал из-за коронавируса

Из-за пандемии COVID-19 люди чаще стали использовать различные мессенджеры и WhatsApp не исключение. Также в сети появилось много недостоверной информации о распространении вируса. Разработчики намеренно ограничили функциональность приложения, чтобы снизить количества фейковых сообщений.

Ранее в мессенджере пересланные сообщения стали помечаться символом в виде двойной стрелки. Это означает, что человек не является автором, а всего лишь пересылает полученную информацию от одного из своих контактов. Теперь в групповых чатах и обычной переписке посредством массовых рассылок распространилось много дезинформирующих сведений о короновирусе.

Из-за специальной зашифровки отследить автора недостоверной информации очень сложно. Чтобы хоть как-то снизить поток вирусной информации, разработчики WhatsApp приняли решение ограничить возможности пересылки — не более одного чата за раз. Это никак не помешает отправлять информацию нескольким людям, но это станет не так быстро.